القنصلية العامة الروسية في إسطنبول ترسل مذكرة استفسار إلى السلطات التركية

أكد الملحق الصحفي في القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، إيرينا قاسيموفا، اليوم الخميس، أن القنصلية العامة أرسلت مذكرة استفسار إلى السلطات التركية بخصوص احتجاز المواطنة الروسية، سيدا دودوركايفا.

موسكو — سبوتنيك. وقالت قاسيموفا لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالتقارير التي ظهرت في وسائل الإعلام التركية حول اعتقال المواطنة الروسية دودوركاييفا، للاشتباه في تورطها بأنشطة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وأرسلت القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في إسطنبول طلبًا رسميًا إلى السلطات المختصة لتقديم معلومات حول ظروف الاحتجاز.

وتجدر الإشارة إلى أنه في انتهاك للاتفاقية القنصلية الثنائية الحالية، فإن الجانب التركي لم يخطر المؤسسات الخارجية الروسية لدى تركيا حول هذه الحادثة".

© Sputnik . Nikolay Hiznyak الخارجية الروسية: سفارتنا في واشنطن تسعى للاجتماع مع المواطنة المعتقلة

وفي نفس الوقت، لفتت قاسيموفا إلى أن دودوركاييفا أو أقاربها لم يتقدموا إلى القنصلية بطلب للمساعدة ولا إلى البعثات الدبلوماسية الروسية لدى تركيا، مشيرة إلى أنه "في الوقت الحاضر تقوم القنصلية العامة في إسطنبول ببذل الجهود اللازمة للكشف عن جميع ملابسات القضية".

وكانت صحيفة "ديلي صباح" التركية قد أعلنت في وقت سابق عن احتجاز امرأة مع اثنين من أبنائها للاشتباه في وجود صلات مع تنظيم "داعش"، حيث أفادت أجهزة إنفاذ القانون أنه بالإضافة إلى دودوركايفا، تم في إسطنبول ، يوم 4 تموز/ يوليو الماضي، احتجاز أربعة أشخاص آخرين للاشتباه بانتمائهم لـ"داعش". وبعد ذلك أصدرت المحكمة مذكرة باعتقالهم. وتشير الصحيفة إلى أن دودوركاييفا، كانت زوجة أحد قادة "داعش" المدعو "أبو عمر الشيشاني" (طارخان باتيراشفيلي) الذي يُزعم أنه قُتل في العراق في عام 2016.

وكانت ميلانا دودوركايفا، والدة "سيدا، قد أفادت لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، بأنه ينبغي على السلطات التركية إعلان تاريخ وموعد محاكمة ابنتها، في منتصف شهر آب/ أغسطس الجاري.