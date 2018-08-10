افتتاح مهرجان "ليلة الأضواء" الدولي في قصر غاتشينا بضواحي بطرسبورغ

يقام المهرجان الدولي للفنون الضوئية "ليل الأضواء"، في حديقة قصر "غاتشينا" القيصري، بضواحي بطرسبورغ، يومي 10 و 11 آب/أغسطس .

© AFP 2018 / Thomas Coex الأردن يبعث برسالة حب للفلسطينيين في افتتاح مهرجان الفحيص

ويتضمن برنامج المهرجان أكثر من 30 قطعة من مؤلفات تجسيد الفن الضوئي التي وضعها فنانون من روسيا، بيلاروس، ألمانيا، إيطاليا وفنلندا. التركيبات التفاعلية، ومسابقة الإسقاطات الضوئية (فيديو مابنغ)، والعروض الموسيقية الضوئية، والعرض الضوئي المتعدد الوسائط في الحوض المائي للبحيرة البيضاء، ستكون موضوع المهرجان هذا العام تحت اسم "المفارقة".

وفي إطار المهرجان سيقدم مصمم الإضاءة الحائز على جائزة "القناع الذهبي"، ستاس سفيستونوفيتش مشروعا تحت عنوان "أصوات أخرى".

ويقول المصمم: "باحتضانهم لجذوع أشجار البلوط والصنوبر المنتشرة في حديقة "غاتشينا"، سيكون ضيوف المهرجان قادرين على فهم أفضل لـ "روح" الأشجار". وسيقوم الفنان آلان كوغان وفاديم غولولوبوف بالتعاون مع مصمم الهندسة البصرية والتناقضات الانعكاسية سيرغي كارلوف، بتحويل الفضاء إلى إمارة بحرية وإظهار التركيب التفاعلي، تحت عنوان "إزالة الطبقة الثقافية". في جناح "فينوس" في جزيرة الحب، سيتم تقديم عرض موسيقي إضائي متعدد الوسائط "حورية البحر".

ويتضمن البرنامج الدولي للمهرجان نسخة بطرسبرغ لمشروع "لانترن بارك فيستيفال لوكس هلسنكي". كما سيجري في جزيرة الحب عرض مئة مصباح تم صنعها على أيدي سكان بطرسبورغ وسكان "غاتشينا". وستصبح الواجهة الأردنية لقصر غاتشينا القيصري، شاشة للأعمال الإبداعية المختارة لنهائي مسابقة الإسقاطات الضوئية (فيديو مابنغ). كما سيتم عرض مسرحية تفاعلية "حوارات مع الإمبراطور"، من إخراج ميخائيل باتلاسوف.

وفقا للمنظمين، في منتصف ليلة 11 آب/أغسطس، سيقام الحدث الرئيسي للمهرجان، بعرض الوسائط الضوئية "في الأفق"، من إخراج واضع عدد من العروض المبتكرة على خشبة مسرح ألكسندرنسكي أنطون أوكونيشنيكوف.