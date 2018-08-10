موسكو: العقوبات الأمريكية تعارض منطق انفراج التوتر حول كوريا الشمالية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة 10 أغسطس/ آب، رفضها للعقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية، مشيرة إلى أنها أمر غير بناء.

موسكو- سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "العقوبات الأمريكية الجديدة تتعارض مع منطق انفراج التوتر حول كوريا الشمالية، وهذا المسار غير البناء مرفوض".

© REUTERS / RAFAEL MARCHANTE غوتيرش: زيارتي إلى كوريا الشمالية ممكنة لنزع السلاح النووي

وتابعت: "واشنطن تحاول الحفاظ على أقصى قدر من الضغط على بيونغ يانغ لأطول فترة ممكنة، حتى الوصول إلى انتهاء عملية نزع السلاح النووي، وهو أمر غير بناء".

وأضافت، في بيان لها: "من الواضح أن واشنطن تسعى للحفاظ على أقصى قدر من الضغط ضد بيونغ يانغ ولأطول فترة ممكنة، إلى أن يتم الانتهاء من عملية نزع السلاح النووي"، مشيرة إلى أن "هذا المسار غير البناء للتسوية في شبه الجزيرة الكورية مرفوض".

وأكدت أن "العقوبات الأمريكية الجديدة لا تساعد على تعافي مناخ العلاقات الروسية الأمريكية بل أيضا تتناقض مع منطق خفض التوتر حول كوريا الشمالية".