موسكو: العقوبات الأمريكية تعارض منطق انفراج التوتر حول كوريا الشمالية

موسكو- سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "العقوبات الأمريكية الجديدة تتعارض مع منطق انفراج التوتر حول كوريا الشمالية، وهذا المسار غير البناء مرفوض".
وأضافت، في بيان لها: "من الواضح أن واشنطن تسعى للحفاظ على أقصى قدر من الضغط ضد بيونغ يانغ ولأطول فترة ممكنة، إلى أن يتم الانتهاء من عملية نزع السلاح النووي"، مشيرة إلى أن "هذا المسار غير البناء للتسوية في شبه الجزيرة الكورية مرفوض".
وأكدت أن "العقوبات الأمريكية الجديدة لا تساعد على تعافي مناخ العلاقات الروسية الأمريكية بل أيضا تتناقض مع منطق خفض التوتر حول كوريا الشمالية".
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