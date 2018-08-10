روسيا تمنع اقتراحا أمريكيا إلى مجلس الأمن لتوسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية

موسكو- سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "موسكو منعت طلب واشنطن لإدراج أشخاص وشركات جديدة في كشف العقوبات، ومن ضمنهم مصرف (أغروسيوز) الروسي".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت، في وقت سابق، إن "العقوبات الأمريكية الجديدة تتعارض مع منطق انفراج التوتر حول كوريا الشمالية، وهذا المسار غير البناء مرفوض".
وتابعت: "واشنطن تحاول الحفاظ على أقصى قدر من الضغط على بيونغ يانغ لأطول فترة ممكنة، حتى الوصول إلى انتهاء عملية نزع السلاح النووي، وهو أمر غير بناء".
وأكدت أن "العقوبات الأمريكية الجديدة لا تساعد على تعافي مناخ العلاقات الروسية الأمريكية بل أيضا تتناقض مع منطق خفض التوتر حول كوريا الشمالية"، كما وصفت الأدلة الأمريكية الداعمة لاقتراح توسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية بأنها "غير مقنعة".
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