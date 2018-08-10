بوتين يزور كازاخستان يوم 12 أغسطس للمشاركة في القمة الخامسة لدول بحر قزوين

© Sputnik . Alexey Nikolskiy موسكو: بوتين تلقى رسالة من ترامب عبر القنوات الدبلوماسية

وقال الكرملين: "يوم 12 أغسطس يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة أكاتو للمشاركة في القمة الخامسة لبحر قزوين. ومن المفترض أن يقوم كل من رئيس أذربيجان وإيران وكازاخستان وروسيا وتركمانستان بمناقشة القضايا الرئيسية للتعاون في العديد من المجالات وبحث سير تنفيذ القرارات التي اتخذت خلال اللقاءات السابقة لـ"خماسية قزوين".

وسيتطرق المشاركون في القمة الخماسية إلى الوضع القانوني لبحر قزوين وعناوين مشتركة أخرى مهمة لجميع الدول المشاركة.