الدفاع الروسية تكشف عن أرقام عمليات تطهير سوريا من الألغام والمتفجرات

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن فرق الهندسة السورية قامت بتطهير هكتارين آخرين من الألغام في محافظة حمص.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky روسيا تبحث مع الأردن ولبنان إنشاء مركز عمليات مشترك لنقل اللاجئين إلى سوريا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في النشرة الإخبارية اليومية للمركز أن " الفرق الهندسية التابعة للجيش العربي السوري تواصل تنفيذ مهام إزالة الألغام للمنطقة والمواقع في مجدل وتلبيسة والناصرية (محافظة حمص). وتم تطهير 2 هكتار من الأراضي و 20 مبنى وواحد كيلومتر من الطرق.

وأضاف البيان أن الفرق الهندسية عثرت على 49 قطعة متفجرة ودمرت منها 12 قطعة يدوية الصنع. ووفقا للمركز، فإنه تم في محافظة حمص، تطهير 210.8 هكتار من الأراضي، و685 مبنى و41.8 كيلومتر من الطرق.

وأعلن المركز بهذا الصدد أن 293 مواطنا سوريا عادوا إلى أماكن إقامتهم خلال 24 الساعة الماضية، منهم 195 شخصا (62 امرأة و108 أطفال) في محافظة حمص و 98 شخصا (29 امرأة و 50 طفلا) عادوا إلى الغوطة الشرقية. وعلى مدار اليوم الماضي، لم يتم خروج لاجئين من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 تموز/ يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة. وأكدت الدفاع الروسية أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.

وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجلين على أراضي 45 دولة، وأعرب 1.7 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، أغلبهم من لبنان.