الرئيس الروسي يجري اليوم محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة 10 آب/أغسطس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري، اليوم، عدة محادثات هاتفية دولية، من ضمنها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لديه العديد من المحادثات الهاتفية الدولية المخطط لها اليوم. أؤكد المعلومات التي قدمها قصر الإليزيه بالأمس ستكون محادثة مع ماكرون".



© Sputnik . Sergie Goneev ماكرون يعتزم بحث موضوع المخرج الأوكراني مع بوتين

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في قصر الإليزيه، يوم أمس الخميس، بأن الرئيس ماكرون يخطط لبحث قضية المخرج السينمائي الأوكراني أوليغ سينتسوف اليوم الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ويخضع سينتسوف حاليا والمتهم بارتكاب هجمات إرهابية في القرم، وحكم عليه في 2015 بالسجن 20 عاما، لإشراف أطباء مستشفى لابيتانسك بعد إضرابه عن الطعام طواعية.