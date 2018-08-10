"احتمال فرض واشنطن عقوبات جديدة" على طاولة بوتين ومجلس الأمن الروسي

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي بحث مع مجلس الأمن الروسي احتمال فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد موسكو.

© Sputnik . Екатерина Штукина ميدفيديف: تشديد العقوبات ضد روسيا يمكن اعتبارها إعلان حرب اقتصادية

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف: "تم التطرق إلى مسألة احتمال قيام واشنطن بخطوات غير ودية جديدة على شكل قيود تجارية. وتمت الإشارة إلى عدم شرعية هذه الاجراءات من ناحية القانون الدولي".

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت،أول أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استخدامها المزعوم للأسلحة الكيميائية في سالزبوري البريطانية.

وتتضمن الحزمة الأولى حظر توريد المنتجات، ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

وتتضمن الحزمة الثانية تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.