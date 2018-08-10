بوغدانوف يبحث مع السفير الصيني الوضع في شبه الجزيرة الكورية

ناقش نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع السفير الصيني لدى روسيا، الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

موسكو- سبوتنيك جاء في بيان لوزارة الخارجية: "خلال الاجتماع جرى تبادل الآراء حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية".

© REUTERS / Stephanie Keith روسيا تمنع اقتراحا أمريكيا إلى مجلس الأمن لتوسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية

وكانت قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون التاريخية، قد عقدت في سنغافورة، يوم 12 يونيو/ حزيران. ويعتبر هذا أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وقال ترامب عقب الاجتماع إنه وقع وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، وأكد أن عملية نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ "بسرعة كبيرة". ووصف كيم جونغ أون بدوره، الوثيقة الختامية بأنها "بداية جديدة" في العلاقات بين البلدين ووعد "بتغييرات كبيرة" في المستقبل.