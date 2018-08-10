بناء أول وحدة لتخزين الوقود النووي المستهلك في مصر يمكن أن يتم قبل عام 2028

قال غيورغي كالامانوف، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي للصحفيين إن "أول وحدة لتخزين الوقود النووي المستهلك، التي سيتم بناؤها بمشاركة روسيا لمحطة الضبعة، يمكن أن يتم قبل عام 2028".

ووفقا له، فإن مشروع بناء محطة الطاقة النووية يتكون في الخصوص من "بناء أول وحدة لتخزين الوقود الجاف من الوقود النووي المستهلك قبل عام 2028".

© Sputnik . Pavel Lisitsyn وزارة الصناعة الروسية تتوقع استلام رخصة بناء محطة "الضبعة" في 2020

وقال مدير "روس آتوم"، أندره غولينيه، في وقت سابق لوكالة " سبوتنيك " إن "وحدة التخزين بجانب محطة الضبعة ستصبح حلا عالميا لمعالجة سهلة وآمنة للوقود النووي المستهلك، ويمكن أن يتم تطبيقها في المشاريع الخارجية للشركة".

ووفقا لأحد العقود، يقوم الجانب الروسي ببناء وحدة تخزين خاصة بالوقود النووي المستهلك وسيضيفون عليها طبقتان مزدوجتان تساعدان على نقل وتخزين الوقود النووي المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع محطة الطاقة النووية "الضبعة"، تم إطلاقه في 11 كانون أول/ ديسمبر 2017، في العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك بحضور الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، حيث تم توقيع الوثائق التي تؤكد دخول العقود المرتبطة بهذا المشروع حيز التنفيذ والبدء بتنفيذها.