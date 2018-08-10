بناء أول وحدة لتخزين الوقود النووي المستهلك في مصر يمكن أن يتم قبل عام 2028

ووفقا له، فإن مشروع بناء محطة الطاقة النووية يتكون في الخصوص من "بناء أول وحدة لتخزين الوقود الجاف من الوقود النووي المستهلك قبل عام 2028".
ووفقا لأحد العقود، يقوم الجانب الروسي ببناء وحدة تخزين خاصة بالوقود النووي المستهلك وسيضيفون عليها طبقتان مزدوجتان تساعدان على نقل وتخزين الوقود النووي المستهلك.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع محطة الطاقة النووية "الضبعة"، تم إطلاقه في 11 كانون أول/ ديسمبر 2017، في العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك بحضور الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، حيث تم توقيع الوثائق التي تؤكد دخول العقود المرتبطة بهذا المشروع حيز التنفيذ والبدء بتنفيذها.
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