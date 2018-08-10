بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا التعاون التجاري والاقتصادي وآفاقه

© AFP 2018 / ADEM ALTAN رئيس الوزراء البلغاري: روسيا وتركيا لا تعارضان مد "التيار التركي" إلى بلغاريا

موسكو — سبوتنيك . ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاقه، وفقا للمكتب الإعلامي للكرملين.

وجاء في بيان الكرملين: "جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ نوقشت خلالها أوضاع وآفاق المزيد من تطوير التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة للبلدين. وجرى تقييم إيجابي لحالة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وخاصة في قطاع الطاقة".

وفي السياق ذاته، صرح مصدر في الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أجرى اليوم، رئيسنا محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال فعاليات بايبورت. وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، كما ناقشا الوضع في المنطقة. وأشارا إلى ارتياحهم لتطور هذه العلاقات بطريقة إيجابية. كما أعطيا تقييما إيجابيا للتعاون في مجالات صناعة الدفاع والطاقة".