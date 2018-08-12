الدفاع الروسية تنشر وثائق أرشيفية عن مآثر طيارين عسكريين

أعلنت إدارة شؤون الإعلام والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الوزارة نشرت على موقعها الرسمي وثائق أرشيفية عن تاريخ الطيران العسكري الروسي ومآثر الطيارين العسكريين خلال الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية).

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية، بمناسبة يوم القوات الجوية الروسية، مجموعة من الوثائق متعددة الوسائط، من خلال صندوق الأرشيف المركزي التابع لوزارة الدفاع الروسية، مكرسة لذكرى الطيارين العسكريين وطائراتهم في الحرب الوطنية العظمى".

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يشار إلى أن المجموعة تحتوي على نسخة من مشروع أمر مكتوب بخط اليد للجنة الدولة للدفاع في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، والذي وضع بموجب إملاء من جوزيف ستالين، حول قصف عاصمة الرايخ الثالث في بداية الحرب الوطنية العظمى. بالإضافة إلى ذلك، نشرت وزارة الدفاع وثائق تتضمن تفاصيل عن مآثر طياري الطائرات الهجومية، الذين لم يتم نشر أسمائهم في السابق. من بينهم، ملازم أول فلاديمير غوليايف، الذي تمكن من توجيه ضربة قوية للعدو والهبوط بطائرة نصف مدمرة وعلى ما تبقى من هيكلها.

وأضاف البيان: "في مجموعة الوثائق أيضا وثائق مكافأة لطاقم غير معروف، كرر مآثر غاستيلو — للملازمين ليوني درامارتسكي و شيرفكو و الرقيب أليكسييف". (نيكولاي غاستيلو، 1907 — 1941. قائد السرب الثاني وبطل الاتحاد السوفياتي. قتل أثناء معركة جوية.

وبحسب الوزارة، فقد جرى تخصيص عمود منفصل للرائد يكاتيرينا زيلينكو، التي قامت بأكثر من 40 طلعة ناجحة بأقل من ستة أشهر خلال الحرب. وقد قامت بتنفيذ صداماً جوياً وتم منحها بعد وفاتها لقب بطل الاتحاد السوفييتي "ببطولة لا نظير لها وإرادة النصر".

هذا، يحتوي موقع الوزارة الإلكتروني، أيضا على وثائق تحليلية فريدة عن إمكانية بقاء الطائرات والمحركات وأسلحة الطائرات والمعدات الخاصة، والتي تم تجميعها على أساس تجربة العمليات القتالية خلال الحرب الوطنية العظمى. كما تحتوي على معلومات عن الطائرات ايل —2، ياك 1، ياك 7، ياك 3، لا-5 ، لا-7 وغيرها.