بوتين خلال لقاء ورحاني: الاجتماعات الشخصية مهمة للغاية

عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، اجتماعا ثنائيا على هامش قمة "خماسية قزوين".

© Sputnik . Aliksei Nikolskei بوتين: اتفاقية بحر قزوين تضمن عدم وجود قوى غير إقليمية في البحر

موسكو — سبوتنيك . وقال الرئيس بوتين في مستهل اللقاء: "لدينا الكثير من التعاون والكثير من الأسئلة حول بحر قزوين وتسوية الأزمات الحادة للغاية، بما في ذلك الأزمة السورية".

وأضاف الرئيس الروسي: "أود إبلاغكم عن الاتصالات مع شركائنا بشأن هذه القضايا المعقدة. فعلى الرغم من أن زملائنا على اتصال دائم مع بعضهم البعض، إلا أن الاجتماعات الشخصية مهمة للغاية".

ويجتمع رؤساء الدول المطلة الخمس، اليوم الأحد 12 أغسطس/ آب في أكتاو بكازاخستان، في قمة قزوين الخامسة من أجل استعراض نتائج المحادثات التي امتدت لسنوات حول تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين.

يذكر أن خمس دول (روسيا، أذربيجان، إيران، كازاخستان، ترکمنستان)، تطل على بحر قزوين، وتعتبر روسيا وإيران الدولتين الرئيسيتين المسؤولتين عن الأمن في بحر قزوين، لما لهما من حضور عسكري واسع على مياهه.