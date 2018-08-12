لافروف: اتهامات الخارجية الأمريكية بحق روسيا في قضية "سكريبال" سخيفة

© Sputnik . Evgenyi Samarin روسيا تعتزم ممارسة ضغوط على بريطانيا وتطالب بمعرفة أسماء المشتبه بهم في قضية سكريبال

أكتاو — سبوتنيك . وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، اتهامات وزارة الخارجية الأمريكية لروسيا في قضية "سكريبال" بالسخيفة.

وقال الوزير الروسي للصحفيين: "بالنسبة للإجراء الأخير الذي نشرته وزارة الخارجية، أعتقد أن كل شخص على دراية بما يعرف بقضية "سكريبال"، يتفهم سخف البيان الوارد في الوثيقة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة قد أثبتت أن روسيا هي المسؤولة عن حادث سالزبوري".