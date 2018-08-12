لافروف: مستعدون للاجتماع مع ممثلي الدول ذات السياسة غير الودية ومنها واشنطن

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده مستعدة للاجتماع مع ممثلي تلك الدول التي تنتهج سياسة غير ودية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

© Sputnik . Ramil Sitdikov لافروف: اتهامات الخارجية الأمريكية بحق روسيا في قضية "سكريبال" سخيفة

أكتاو — سبوتنيك . وأعرب وزير الخارجية الروسي عن استعداد موسكو للاجتماع بممثلي حتى تلك البلدان التي تنتهج سياسات غير ودية، بما في ذلك الولايات المتحدة

وقال الوزير الروسي للصحفيين: "لم نترك الاتصالات أبدا، بما في ذلك مع ممثلي تلك الدول التي تنتهج سياسة غير ودية بوضوح تجاهنا. لذلك إذا شعر الزعماء بالحاجة للالتقاء والعودة إلى القضايا التي نعتقد أنها يجب أن توحد روسيا والولايات المتحدة، ولكنهما يسببان الرفض في بعض الدوائر داخل الولايات المتحدة، أعتقد أن مثل هذا الاجتماع سيعقد".