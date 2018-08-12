لافروف: روسيا تخلت عن السلاح الكيميائي وهناك مشاكل في نزعه بأمريكا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت أن روسيا أتمت عملية نزع السلاح الكيميائي.

© REUTERS / MICHAEL KOOREN موسكو: هناك محاولة لتكليف منظمة حظر الكيميائي بمهام ليست من اختصاصها

أكتاو — سبوتنيك . ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، معلقا على حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة المعلن عنها إذا لم تنفذ موسكو شروط واشنطن، أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أكدت أن روسيا أتمت عملية نزع السلاح الكيميائي".

وقال لافروف، اليوم الأحد للصحفيين، "لقد حصلنا في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على التأكيدات منذ ثلاث ثلاث سنوات على أساس جميع عمليات التفتيش الذي يمكن تصورها، بأن العملية الروسية لنزع السلاح الكيميائي قد تمت. تقريبا في نفس الوقت المواعيد التي ينبغي القيام به، والولايات المتحدة. هم طلبوا مرة أخرى التأجيل — الآن إلى بدايات العشرينيات (بعد عام 2020) لذلك غالبا يجب القول، أن هناك مشاكل في نزع السلاح الكيميائي في الولايات المتحدة".

وأضاف الوزير الروسي: "نحن لا نغلق شركاتنا أمام التفتيش، هم قاموا بزيارة كل شيء كانوا يرغبون بزيارته، ووصلنا للاستنتاج الذي قلته للتو".