لقاء عالي المستوى بين "الفضاء الروسية" و"ناسا" في بايكونور بكازاخستان

قررت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، والوكالة الأمريكية "ناسا"، عقد لقاء على أعلى المستويات بين الطرفين في قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

© Sputnik . Alexey Filippov الخارجية الروسية: المواجهة المسلحة في الفضاء يمكن أن تكون مدمرة أكثر من التسلح النووي

موسكو — سبوتنيك . وينوي مدير عام وكالة الفضاء الروسية الحكومية " روسكوسموس "، دميتري روغوزين، عقد مباحثات مع مدير وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا "، جيم برايدنشتاين، بقاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بحسب بيان صدر عن الهيئة الروسية، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، نقلا عن مدير الإعلام في روسكوسموس، فلاديمير أوستيمينكو، فإن "اللقاء بين دميتري وروغوزين وجيم برايدنشتاين من المتوقع أن يعقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 في بايكونور".