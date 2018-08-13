الخارجية الروسية تدعو واشنطن إلى عدم إحداث خلل فيما يخص مراقبة التسلح

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن أي محاولات لزرع الشك في التزام روسيا بتدمير الأسلحة الكيميائية مرفوضة.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "أكدت روسيا مرارا أنها تمتثل بكل دقة بتنفيذ التزاماتها الدولية. وأي محاولة لوضع هذا الأمر موضع الشك أمر مرفوض وغير مقبول. ونعتزم مواصلة العمل المنهجي لتعزيز كل من معاهدة الأسلحة الكيميائية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك النظام القانوني الدولي لمراقبة التسلح وعدم الانتشار، الذي تطلبت صياغته جهودا كبيرة من المجتمع العالمي".

وقالت الخارجية في بيانها: "إجراءات واشنطن الحالية تشكل تهديدا لسلامة معاهدة الأسلحة الكيميائية وتضر بمصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعاونت معها روسيا بشكل وثيق في سياق تنفيذ البرنامج الوطني لتدمير الترسانة

© Sputnik . Maxim Blinov روسيا ترصد 26 خرقا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الكيميائية".

وأضافت أن "أظهرت الولايات المتحدة مرة أخرى استخفافها بالنظام القانوني الدولي والسعي لاستخدام الآليات المتعددة في مجال الحد من الأسلحة المتعددة من أجل دفع أجندتها السياسية الخاصة".