افتتاح الجناح الدائم للمنتجات الفلسطينية في موسكو

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة العمل الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجناح الدائم للمنتجات الفلسطينية سيفتتح 13 آب/أغسطس في مركز تجارة الأغذية بالجملة والتجزئة "فود سيتي".

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في الثالث عشر من شهر آب/أغسطس، تقوم سفارة دولة فلسطين والمركز التجاري الفلسطيني بالتعاون مع مشروع تنمية السوق الفلسطينية، بافتتاح الجناح الدائم للمنتجات الفلسطينية في مركز تجارة الأغذية بالجملة والتجزئة "فود سيتي" بموسكو.

© Sputnik . Anton Denisov موسكو تحتضن معرض "صنع في سوريا" بمشاركة 40 شركة

وجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وفلسطين بلغ 3.042 مليون دولار في العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومتين الروسية والفلسطينية كانتا قد شكلتا اللجنة الحكومية الروسية-الفلسطينية للتعاون التجاري والاقتصادي، وتعتبر اللجنة الآلية الرئيسية للتعاون الحكومي المشترك بين روسيا الاتحادية ودولة فلسطين. ويترأس الجانب الروسي من اللجنة وزير العمل مكسيم توبيلين، بينما يترأس الجانب الفلسطيني، وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، عبير عودة.

وكان وزير العمل مكسيم توبيلين قد أشار في شهر تموز/يوليو الماضي، إلى نمو التبادل التجاري بين روسيا وفلسطين في عام 2018 ، قائلاً، إن التبادل التجاري بين روسيا وفلسطين ارتفع في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2018 بنسبة 4.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغ 2.25 مليون دولار أمريكي، وإن هذا مسار إيجابي يرتبط بشكل رئيسي بتوريد المعادن إلى فلسطين".