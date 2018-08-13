لافروف يبحث مع الأمين العام لأمم المتحدة التسوية في سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين 13 أغسطس/ آب، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قضية التسوية في سوريا.

موسكو- سبوتنيك وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أنه "جرى بحث آفاق زيادة فعالية نشاط الأمم المتحدة، بما في ذلك في مجال الحد من النزاعات وحفظ السلام. وجرى تبادل الآراء حول مسائل أجندة الأمم المتحدة مع التركيز بشكل خاص على التسوية السورية".

© Sputnik . Valeriy Melnikov لافروف يبحث عقد اجتماع بين أربع دول حول التسوية السورية

وأضاف البيان "الرأي العام للحديث كان أن عملية تسوية النزاعات تعتمد بشكل مباشر على استعداد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ جهود مشتركة على أساس القانون الدولي وأهداف وميثاق الأمم المتحدة".

وتابع "تم إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة على الوضع القائم حول الاتصالات بين مفوضي حقوق الإنسان في روسيا وأوكرانيا".