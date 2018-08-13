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    مبنى السفارة الروسية في لندن، بريطانيا 14 مارس/ آذار 2018

    روسيا تدعو بريطانيا للمشاركة في إعادة إعمار سوريا بدلا من الإعراب عن القلق

    © REUTERS / Phil Noble
    روسيا
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    أعلن متحدث باسم السفارة الروسية لدى بريطانيا، أن موسكو تدعو لندن إلى الانضمام عمليا إلى المبادرات الدولية بشأن إعادة إعمار سوريا، بدلا من الإعراب عن القلق بشكل منتظم بشأن الوضع في ذلك البلد.

    موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث للصحفيين: "لا نرى أية خطوات عملية من جانب لندن الرسمية في هذا الاتجاه، رغم أننا نرى الآن من وجهة نظرنا، أنه أفضل توقيت لهذا، وتفضل السلطات المحلية، للأسف، أن تقيد نفسها بالتعابير الشكلية عن القلق بشأن محنة سكان الجمهورية العربية السورية".

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
    © Sputnik . Ekaterina Lyzlova
    لافروف يبحث مع الأمين العام لأمم المتحدة التسوية في سوريا
    وردا عن سؤال حول آفاق مشاركة بريطانيا في المبادرات الإنسانية في سوريا، قال المتحدث، إن الاتصالات مع وزارة الخارجية البريطانية تظهر "عدم استعداد الحكومة البريطانية لتغيير موقفها والانضمام إلى جهود المجتمع العالمي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري".

    وأضاف المتحدث "ندعو الجانب البريطاني إلى الانتقال أخيراً من الخطاب النظري إلى القضايا الملموسة، والانضمام إلى المبادرات الدولية لإعادة إعمار الجمهورية العربية السورية، التي ستكون أفضل دليل على اهتمام لندن بتطبيع حياة الشعب السوري".

    وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، 18 تموز/ يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

    وأكدت الدفاع الروسية أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.

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    الكلمات الدلالية:
    السفارة الروسية, بريطانيا, إعادة إعمار سوريا, سوريا, روسيا
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