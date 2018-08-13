رابطة الدول المستقلة تبحث في مينسك مسألة تطوير النظام المضاد للطيران الموحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة ستبحث مسألة تطوير النظام المضاد للطيران الموحد في جلسة لجنة التنسيق التابعة لمجلس وزراء الدفاع للرابطة.





وسيشارك في جلسة اللجنة وفود من وزارات دفاع الروسية، الأرمنية، البيلاروسية، الكازاخستانية، القرغيزية، الطاجكستانية والأوزبكستانية.



