بعد الولايات المتحدة... روسيا تعلن عن موقفها من اتفاقية السماء المفتوحة

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع، يوم أمس الاثنين، على وثيقة ميزانية الدفاع الأمريكية التي تنص على أن الولايات المتحدة تجمد التعاون مع روسيا في إطار اتفاقية السماء المفتوحة، حتى امتثال موسكو لها.
والجدير بالذكر أن اتفاقية "السماء المفتوحة" تم التوقيع عليها في هلسنكي، يوم 24 آذار/مارس عام 1992، من قبل 23 دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وصدقت روسيا على هذه الاتفاقية في أيار/مايو عام 2001، وهي تسمح بتنفيذ رحلات جوية متبادلة في أجواء الدول المشتركة في الاتفاقية بهدف المراقبة على الأنشطة العسكرية.
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