بعد الولايات المتحدة... روسيا تعلن عن موقفها من اتفاقية السماء المفتوحة

صرح النائب الأول لرئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، يفغيني سيريبرينيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تنفذ بشكل صارم أحكام اتفاقية السماء المفتوحة، وأن جميع الاتهامات الأمريكية بهذا الشأن ليس لها أي أساس.

© Sputnik . Vitaly Timkiv الولايات المتحدة تجمد اتفاقية السماء المفتوحة مع روسيا

موسكو — سبوتنيك . وقال سيريبرينيكوف لوكالة "سبوتنيك": "الاتهامات الأمريكية الموجهة ضدنا غير مبررة على الإطلاق. روسيا تتصرف في امتثال كامل للاتفاقية وشروطها — هذا يشمل أيضاً ومعاهدة تدمير الأسلحة الكيميائية".

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع، يوم أمس الاثنين، على وثيقة ميزانية الدفاع الأمريكية التي تنص على أن الولايات المتحدة تجمد التعاون مع روسيا في إطار اتفاقية السماء المفتوحة، حتى امتثال موسكو لها.

والجدير بالذكر أن اتفاقية "السماء المفتوحة" تم التوقيع عليها في هلسنكي، يوم 24 آذار/مارس عام 1992، من قبل 23 دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وصدقت روسيا على هذه الاتفاقية في أيار/مايو عام 2001، وهي تسمح بتنفيذ رحلات جوية متبادلة في أجواء الدول المشتركة في الاتفاقية بهدف المراقبة على الأنشطة العسكرية.