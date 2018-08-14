موسكو تعرب عن أسفها تجاه تعليق واشنطن لاتفاقية السماء المفتوحة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تعرب عن أسفها لتعليق الولايات المتحدة تعاونها مع روسيا بموجب أتفاقية السماء المفتوحة، وأن هذا طريق إلى مزيد من تسمم العلاقات الدولية بطرق أحادية الجانب.