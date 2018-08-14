لافروف: موسكو تقدر عاليا رفض أنقرة الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تقدر عاليا رفض أنقرة الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا.

أنقرة — سبوتنيك. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: "نقدر عاليا رفض الشركاء الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا"، مشيرا إلى أن "روسيا وتركيا في مجال السياسة الخارجية يتبعان مسارا مستقلا".

يتبع…