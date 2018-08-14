لافروف: الغرب يرغب في إفشال عملية "أستانا" من خلال العقوبات

أنقرة — سبوتنيك. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي أوغلو: "بالطبع، لن نرى على الأرجح أية صلة مباشرة بالأزمة السورية في تلك التصريحات التي أدلى بها الجانب الأمريكي، عندما أعلن عن فرض عقوبات على بلادنا، ولكن بشكل موضوعي، بالطبع، نشعر برغبة الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، وليس هي فقط، بعدم السماح لعملية أستانا بتحقيق نتائج ملموسة وتقديمها على أنها غير ناجحة تماما".
والجدير بالذكر أن تركيا وروسيا، إلى جانب إيران، هي الدول الضامنة لمباحثات أستانا حول تسوية الأزمة السورية. كما تشهد العلاقات السياسية والاقتصادية [بين روسيا وتركيا] تقاربا أكبر مؤخرا في مواجهة العقوبات الأمريكية على كلا البلدين على خلفية اعتقال أنقرة لقس أمريكي، فضلا عن المزاعم البريطانية عن تورط موسكو في حادث تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبوري البريطانية.
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