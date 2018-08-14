بوتين يعزي الرئيس الإيطالي في ضحايا انهيار جسر جنوى

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تعزية إلى الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في حادث انهيار جسر قرب مدينة جنوى الإيطالية.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب بيان الكرملين "بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غلى رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، برقية تعزية في التبعيات المأساوية لانهيار جسر قرب مدينة جنوى".

وانهار جسر يمثل جزءا من طريق سريع في مدينة جنوة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن جهاز الإطفاء، مخلفا عشرات القتلى.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن جسرا مرتفعا انهار جزئيا. دون تأكيد على عدد الوفيات أو الإصابات، وأضافت الوكالة أن السلطات اشتبهت في أن الضعف الهيكلي تسبب بالانهيار، وأن الجزء من الطريق السريع الذي انهار كان على بعد 200 ياردة.

من جانبه، نقل التلفزيون الإيطالي عن نائب وزير النقل، قوله إن هناك 22 قتيلا على الأقل في حادث انهيار الجسر، فيما قالت وسائل إعلام محلية أخرى إن الحادث خلف "عشرات القتلى"، دون أن تحدد عددهم.

وقال تلفزيون "سكاي تي جي 24"، إن جزء من جسر موراندي الذي يشكل الطريق السريع ايه 10 إلى جنوى إنهار"، مضيفا أن "عمليات الإنقاذ ما زالت جارية وتم إيقاف المرور وتحويل السير".

وأقيم الجسر على الطريق السريع (إيه 10) في ستينيات القرن الماضي، وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.