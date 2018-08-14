وزارة الدفاع الروسية تتعاون مع الدول المجاورة لسوريا بشأن عودة اللاجئين

صرح نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع الروسية تتعاون بنشاط مع سلطات الدول المجاورة لسوريا بشأن عودة اللاجئين إلى بلادهم.

كالينينغراد — سبوتنيك. وقال فومين، خلال لقائه مع المشاركين بمنتدى تعليمي دولي في مدينة سفيتلوغورسك في مقاطعة كالينينغراد: "نظمت وزارة الدفاع تعاونًا نشطًا مع قيادات سوريا وتركيا والأردن ولبنان والعراق ودول أخرى في المنطقة، وأقيمت اتصالات مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع الولايات المتحدة لمنع الحوادث وضمان أمن الطيران".

© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah المفوض السامي لشؤون اللاجئين: لا ضامن لعودة اللاجئين السوريين في ظل استمرار الصراع

وأضاف فومين "هناك الكثير من العمل المعلوماتي، لدينا مركز (استقبال وتوزيع وإيواء للاجئين)، تجري التحليلات بمساعدة سوريا والدول الحدودية الأخرى التي يتواجد فيها اللاجئون، هناك الكثير من العمل الجاري للاتفاق على تعريف اللاجئين، وضعهم، والرغبة أو عدم الرغبة في العودة. المشكلة الكبرى هي أنه لا ينبغي لهم العودة إلى العراء، بل يجب تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم".

وأشار إلى أن نحو 7 ملايين لاجئ من سوريا مجبرون في الوقت الراهن على اللجوء إلى 45 دولة حول العالم. العدد الرئيسي للاجئين (نحو 2 مليون) موجود في أراضي الأردن المجاورة، وأكثر من مليون في لبنان. وتعتبر عملية عودة اللاجئين السوريين، التي أطلقت بمشاركة مباشرة من وزارة الدفاع الروسية، خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في الموقف".

ووفقا له، فإن القوات المسلحة الروسية تقوم بإعادة بناء المرافق ذات الأهمية الاجتماعية في البلاد، كما يجري أيضا التنسيق مع حكومات البلدان المجاورة بشأن خروج اللاجئين وإعداد البنية التحتية اللازمة.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.