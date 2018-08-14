"غازبروم" الروسية تزود أوكرانيا بـ 1.534 مليار متر مكعب من الغاز

ذكرت شركة "غازبروم"، اليوم الثلاثاء، أنها قامت بتوريد 1.534 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوكرانيا خلال النصف الأول من العام الجاري.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في تقرير الشركة عن الربع الثاني لعام 2018 أن شركة "نفطوغاز" الأوكرانية توقفت عن شراء الغاز الروسي في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

وفي نفس الوقت قالت "نفطوغاز" إنه لا توجد عليها مديونيات أمام شركة "غازبروم" مقابل الغاز الذي تم توريده إلى جنوب شرقي أوكرانيا (أراضي دونباس التي لا تسيطر عليها كييف" لهذا، يمكن افتراض أن الغاز الذي تم توريده إلى أوكرانيا يذهب إلى جنوب شرقي أوكرانيا).

وبدأت "غازبروم" عمليات التوريد المباشرة إلى جنوب شرق أوكرانيا في شباط/فبراير 2015 ، بعد أن توقفت "نفطوغاز" عن توريد الغاز إلى هناك، معللة ذلك بأن أنابيب الغاز دمرت بسبب الأعمال القتالية.

ومن الجدير بالذكر أن محكمة ستوكهولم للتحكيم، كانت قد قضت في كانون الأول/ ديسمبر وشباط/ فبراير، في النزاع بين "نفطوغاز "الأوكرانية" و"غازبروم" الروسية حول تعريفة عبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية، بإلزام الشركة الروسية بدفع تعويضا قدره 2.56 مليار دولار، لكن "غازبروم" طعنت على حكم المحكمة وطالبت بإلغاء الحكم.

ورفعت "غازبروم" دعوى قضائية أمام محكمة ستوكهولم للتحكيم تطالب فيها بإلغاء العقود المبرمة مع "نفطوغاز" حتى نهاية عام 2019.