بوغدانوف يبحث مع وزير شؤون المهجرين اللبناني عودة اللاجئين السوريين

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، طلال أرسلان، عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "جرى تبادل الآراء بشكل مفصل حول تطورات الوضع في لبنان وماحوله، وأكد الجانب الروسي موقفه الثابت الذي يدعم استقلال، وسيادة، ووحدة أراضي الجمهورية اللبنانية، وعزمه مواصلة تطوير وتعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا والشعب اللبناني المتعدد الطوائف".

وأضافت الوزارة أن الطرفين بحثا في موسكو قضايا " تسوية الأزمة السورية، بما في ذلك حزمة المسائل المرتبطة بعودة اللاجئين السوريين الموجودين في الأراضي اللبنانية إلى وطنهم".

ويزور أرسلان، موسكو على رأس وفد من "الحزب الديمقراطي اللبناني".

© Sputnik . Alexey Filippov بوغدانوف يناقش مع السفير السوري مبادرة عودة اللاجئين

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن بوغدانوف ، بحث مع السفير السوري في موسكو، رياض حداد، الوضع في سوريا والمبادرة الروسية بشأن عودة اللاجئين.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت في 18 تموز/ يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية لدى التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

ووفقاً لإحصاءات مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، عاد منذ عام 2015 إلى سوريا 233 ألف لاجئ.

وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك نحو 7.1 مليون لاجئ سوري مسجلين على أراضي 45 دولة، أعرب 1.7 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، أغلبهم من لبنان.