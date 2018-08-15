بيسكوف: جاري إعداد اتصالات بين المسؤولين الروس ومساعد ترامب للأمن القومي

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الاتصالات بين المسؤولين الروس ومساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي مقررة ويجري العمل على إعدادها.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف فيما يخص اللقاء المقرر بين بولتون والمسؤولين الروس: "بالفعل هذه الاتصالات مخطط لها ويتم الإعداد لها".

© Sputnik . Sergey Guneev بيسكوف: روسيا لم تطمح قط لتحويل علاقتها الثابتة مع بعض الدول ضد دول أخرى

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، يوم أمس، أن مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة جون بولتون، سيلتقي مع نظيره الروسي في جنيف خلال الأسبوع المقبل، كمتابعة لقمة هلسنكي، مشيرة إلى أنه ستتم مناقشة مجموعة من قضايا الأمن القومي المهمة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي في 16 تموز/يوليو الماضي، وناقشا خلال اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والانتشار النووي، إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأعرب الجانبان عقب اللقاء عن الاهتمام المتبادل بتحسين العلاقات الثنائية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو بدءاً من 22 آب/أغسطس الجاري، بسبب ما زعمته استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري البريطانية، ما يمثل تناقضاً مع إعلان الرئيسين عقب قمة هلسنكي.