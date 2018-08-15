بيسكوف: جاري إعداد اتصالات بين المسؤولين الروس ومساعد ترامب للأمن القومي

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف فيما يخص اللقاء المقرر بين بولتون والمسؤولين الروس: "بالفعل هذه الاتصالات مخطط لها ويتم الإعداد لها".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي في 16 تموز/يوليو الماضي، وناقشا خلال اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والانتشار النووي، إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
وأعرب الجانبان عقب اللقاء عن الاهتمام المتبادل بتحسين العلاقات الثنائية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو بدءاً من 22 آب/أغسطس الجاري، بسبب ما زعمته استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري البريطانية، ما يمثل تناقضاً مع إعلان الرئيسين عقب قمة هلسنكي.
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