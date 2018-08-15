ميزانية الدفاع الأمريكية تحدد المسار نحو الهيمنة في العالم وروسيا تتخذ تدابير

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة تحدد مسار واشنطن نحو الهيمنة في العالم.

© Sputnik . Natalia Selivertova قلق روسي من الحجم القياسي للمخصصات العسكرية في ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة

سفيتلاغورسك- سبوتنيك . وقال زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: "قانون الإنفاق على الدفاع القومي في العام المالي 2019 الذي وقعه الرئيس الأمريكي يوم 13 آب/أغسطس، يحدد سياسة زيادة الدور المهيمن لواشنطن على الساحة الدولية من خلال القوة."

وأضافت زاخاروفا، أن "روسيا، من جانبها، تتخذ وستتخذ التدابير اللازمة لضمان أمنها بشكل موثوق بكل الوسائل المتاحة ، سواء السياسية — الدبلوماسية أو العسكرية".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقع يوم الاثنين الماضي، على ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2019، مما يحد من تمويل عدد من الأعمال المتعلقة بتنفيذ معاهدة الأجواء المفتوحة. ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، ذلك بأنه "طريق لزيادة تسميم العلاقات الدولية من خلال نهج أحادي الجانب".