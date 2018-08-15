للمرة الأولى... منظمومة دفاعية روسية حديثة في منتدى "جيش - 2018 "

موسكو — سبوتنيك. وجاء في التصريح الذي وصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن: "عملية تقديم أحدث منظومة روسية للدفاع الجوي من طراز "سوسنا" ستجري يوم 22 أغسطس/آب الحالي".
وتستطيع هذه المنظومة تنفيذ عملها بشكل آلي وسري بفضل استخدام المنظومة البصرية — الإلكترونية الآلية العالية الدقة. وتقوم المنظومة باكتشاف الأهداف بشكل مستقل أثناء عملها في نظام الاكتشاف الخارجي.
وويمكن لهذه المنظومة، ضرب أهداف على ارتفاع حتى 5 كيلومترات، وذلك على مدار 10 كيلومترات، يتألف الطاقم من شخصين، كذلك وبالإمكان أن يتم تركيب الغرفة القتالية عليى أي وسيلة نقل تزيد حمولتها عن 3.5 طن. وتضم الأسلحة الخاصة بهذه المنظومة 12 صاروخا موجها للدفاع الجوي علي قضبان التوجيه الخاصة بالقاذفة.
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