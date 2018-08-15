للمرة الأولى... منظمومة دفاعية روسية حديثة في منتدى "جيش - 2018 "

أفاد المكتب الإعلامي لشركة "منظومات الأسلحة العالية الدقة" القابضة، اليوم الأربعاء، بأن الشركة ستقوم بتقديم أحدث منظومة روسية للدفاع الجوي من طراز "سوسنا" في منتدى " أرميا - 2018".

موسكو — سبوتنيك. وجاء في التصريح الذي وصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن: "عملية تقديم أحدث منظومة روسية للدفاع الجوي من طراز "سوسنا" ستجري يوم 22 أغسطس/آب الحالي".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich روسيا تعرض منظومة دفاع جوي خطيرة للبيع

يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي الآلية من طراز "سوسنا" تستخدم لحماية الوحدات الفرعية من وسائل الهجوم الجوي والاستطلاع الجوي المعادية خلال قيام القوات بتنفيذ المهام الموكلة لها في أي نوع من أنواع العمليات، بما في ذلك أثناء التحرك. وتبقي هذه المنظومة وسيلة فعالة في جميع الأوقات نهارا وليلا وفي ظروف الرؤية السيئة وتأثير التشويشات الاصطناعية والطبيعية.

وتستطيع هذه المنظومة تنفيذ عملها بشكل آلي وسري بفضل استخدام المنظومة البصرية — الإلكترونية الآلية العالية الدقة. وتقوم المنظومة باكتشاف الأهداف بشكل مستقل أثناء عملها في نظام الاكتشاف الخارجي.

وويمكن لهذه المنظومة، ضرب أهداف على ارتفاع حتى 5 كيلومترات، وذلك على مدار 10 كيلومترات، يتألف الطاقم من شخصين، كذلك وبالإمكان أن يتم تركيب الغرفة القتالية عليى أي وسيلة نقل تزيد حمولتها عن 3.5 طن. وتضم الأسلحة الخاصة بهذه المنظومة 12 صاروخا موجها للدفاع الجوي علي قضبان التوجيه الخاصة بالقاذفة.