بوتين يتوجه إلى النمسا لحضور حفل زفاف...

موسكو — سبوتنيك. كتبت صحيفة "كرونين تسايتونغ" النمساوية، أنه فيما يتعلق بالوصول المحتمل لضيف رفيع المستوى، فإن قوات الأمن النمساوية، بما في ذلك والوحدة الخاصة "كوبرا" ، على أتم جاهزية لهذا الحدث، مضيفة، بأن "كوبرا" أجرت بالفعل عدة مقابلات منفصلة مع العروس والعريس، حول موضوع الأمن.
هذا وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أوائل حزيران/ يونيو الماضي، بزيارة النمسا ليوم واحد فقط، وكانت هذه هي أول زيارة له إلى الخارج بعد توليه منصب الرئاسة الحالية يوم 7 أيار/ مايو، حيث تم ربط هذا الحدث بالذكرى الـ50 لبدء إمدادات الغاز من روسيا إلى النمسا.
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