بوتين يتوجه إلى النمسا لحضور حفل زفاف...

أعلنت مصادر سياسية محلية، اليوم الأربعاء، بأن وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنيز، تنتظر حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كضيف في حفل زفافها يوم السبت المقبل.

موسكو — سبوتنيك. كتبت صحيفة "كرونين تسايتونغ" النمساوية، أنه فيما يتعلق بالوصول المحتمل لضيف رفيع المستوى، فإن قوات الأمن النمساوية، بما في ذلك والوحدة الخاصة "كوبرا" ، على أتم جاهزية لهذا الحدث، مضيفة، بأن "كوبرا" أجرت بالفعل عدة مقابلات منفصلة مع العروس والعريس، حول موضوع الأمن.

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وأفيد بأن مراسم حفل الزفاف ستجري يوم السبت المقبل 18 آب/ أغسطس، في مصنع للنبيذ في جنوب ولاية ستيريا الاتحادية. وصرح خبير في المجال الأمني، لم يذكر اسمه للصحيفة، بأنه سيتم استخدام قناصين لضمان الأمن، وسيكون من الضروري أيضًا مرافقة الضيف من مطار "غراتس — تاليرخوف" إلى مكان الحدث.

هذا وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أوائل حزيران/ يونيو الماضي، بزيارة النمسا ليوم واحد فقط، وكانت هذه هي أول زيارة له إلى الخارج بعد توليه منصب الرئاسة الحالية يوم 7 أيار/ مايو، حيث تم ربط هذا الحدث بالذكرى الـ50 لبدء إمدادات الغاز من روسيا إلى النمسا.