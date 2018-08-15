مؤسسة روسية تعرض أكثر من 450 آلية عسكرية متطورة خلال منتدى "أرميا 2018"

وسيعقد المنتدى الدولي "أرميا — 2018" في 21 — 26 أغسطس/ آب في ضاحية موسكو، كوبينكا، ومن بين هذه الآليات المتطورة: مجموعة مستحدثة من طائرات الهليكوبتر الهجومية والدبابات ومركبات القتال المشاة ونظم القذائف المضادة للطائرات والذخائر، وأنواع جديدة من البندقيات ومعدات الاتصالات ومعدات الحرب الإلكترونية وغيرها.

وكما قال مدير مؤسسة "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، "منتدى من هذا المستوى سيكون مضادا قويا للعقوبات الأمريكية، ففي الوقت الذي يقوم منظمو المنتديات الأخرى في الخارج بمحاولة الحد من إمكانية الترويج للمنتجات العسكرية الروسية، فإننا ندعو الضيوف الأجانب إلى هنا ونفتح فرص جديدة للتعاون، ووقعنا أكثر من 30 عقدا خلال المنتدى العام الماضي وحضره وفود من 50 دولة".

وأضاف تشيميزوف: "نحن نخطط لعشرات الاجتماعات مرة أخرى ونتوقع اهتماما كبيرا بمعرض روستيخ".