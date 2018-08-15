بوتين : روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني في سبتمبر

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الى مدينة فلاديفوستوك في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

سوتشي — سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقاء مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جيتشي: "في بداية اللقاء أود التأكيد على أن علاقاتنا تتطور كما كنا نخطط، وكل شيء يمشي وفقا للخطة الموضوعة، وذلك بفضل الموقف الفعال لصديقنا الطيب الرئيس الصيني شي جين بينغ".

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وتابع بوتين: "ننتظر زيارته في شهر سبتمبر من العام الجاري، إلى فلاديفوستوك، ومن ثم سنشارك معا في منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي الشرقي".

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى الصين أندريه دينيسوف، أن الجانب الصيني أكد مشاركة الرئيس شي جين بينغ في المنتدى الاقتصادي الشرقي، ومن المتوقع أن يكون الزعيم الصيني الضيف الرئيسي في المنتدى. وسيعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في حرم جامعة الشرق الأقصى الاتحادية على جزيرة "روسكي" في الفترة من 11 إلى 13 أيلول/سبتمبر.