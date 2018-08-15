صناعة السيارات في روسيا تحقق نموا في النصف الأول من 2018

أعلنت هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، اليوم الأربعاء، أن صناعة السيارات في روسيا ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى لعام 2018 بنسبة 18.2 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 878 ألف سيارة.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان "روستات": في نفس الوقت، نما إنتاج السيارات في شهر يوليو/ تموز في روسيا بنسبة 13.3 % على أساس سنوي، وانخفض بنسبة 22.8 % بحلول يونيو/ حزيران 2018، حيث لا يوجد أرقام مطلقة في الإحصائيات.

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وأشار البيان، إلى أن إنتاج الحافلات ارتفع خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 1.8 % إلى 13.4 ألف وحدة، وفي يوليو/ تموز، ونمو الإنتاج كان 39.3 % على أساس سنوي، وبحلول يونيو/ حزيران 2018 تم تسجيل انخفاض بنسبة 31.3 %.

هذا وبلغ إنتاج الشاحنات في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز 82.7 ألف وحدة، بزيادة نسبتها 3.9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، وكان نمو الإنتاج في يوليو/ تموز 2 % على أساس سنوي، مقارنةً بشهر يونيو/ حزيران 2018 سجلت انخفاضًا بنسبة 24.2 %.