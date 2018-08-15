وزارة الدفاع الروسية تنفي اعتراض طائراتها فوق البحر الأسود

أصدرت وزارة الدفاع الروسية، تعليقا على بيان سلاح الجو البريطاني الذي يزعم اعتراض 6 طائرات روسيا بينها مقاتلة "سو- 24" فوق البحر الأسود يوم 13 أغسطس/ آب، مؤكدة أن الطائرات الروسية الأربع كانت تنفذ تحليقا دراسيا دوريا

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "يوم 13 أغسطس كانت 4 طائرات لسلاح الجو التابع لأسطول البحر الأسود تنفذ تحليقات دراسية دورية فوق البحر الأسود ولم تكن بينها قاذفة سو — 24".

© Photo / US Air Force / Jason Robertson اعتراض المقاتلات الروسية لطائرات التجسس تقلق "الناتو"

وأوضح البيان أن إحدى الطائرات التابعة للناتو كانت على قرب 30 كيلومترا ولم تقترب من الطائرات.

وجاء في البيان: "بعد تنفيذ المهمة رصدت الطائرات الروسية في المنطقة على بعد أكثر من 30 كيلومترا طائرة عسكرية لإحدى دول الناتو"، مشيرة إلى أنها لم تنفذ أية مناورات ولم تقترب من الطائرات الروسية.

وشددت الوزارة على أن "تحليقات طائرات سلاح الجو لأسطول البحر الأسود تنفذ بتوافق صارم مع القوانين الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم تنتهك حدود دول أخرى".