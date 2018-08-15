موسكو: هناك فرصة للتسوية الكورية من خلال "التجميد المزدوج"

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن بلادها تأمل باستمرار الحوار بين الكوريتين، بحيث سيكون بإمكان الجانبين المضي قدما وعدم الرجوع إلى الوراء في المحادثات بينهما.

كالينينغراد — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال لقاء مع المشاركين في منتدى التعليم "بالت أرتيك": "الآن، ظهرت هناك فرصة حقيقية (للتسوية) من خلال المحادثات التي تم إطلاقها على نفس الأساس الذي اقترحته روسيا والصين، وهو "التجميد المزدوج" أي تجميد كوريا الشمالية لاختباراتها وتجميد المناورات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة".

© REUTERS / The Presidential Blue House رئيس كوريا الجنوبية يقترح البدء بعملية الاندماج مع كوريا الشمالية

وأضافت المتحدثة: "بالطبع، نحن ننطلق من حقيقة أن المحادثات التي تم إطلاقها الآن، ينبغي أن تجرى على أساس الاحترام المتبادل. ومع ذلك كل هذا سياسة، ومن السذاجة القول إنه ينبغي على الجميع أن يكونوا صادقين، ولكن نظراً لأن انتباه العالم كله تركز الآن على هذا الموضوع، ينبغي إجراء هذه المحادثات على أساس مقبول للطرفين.

وتابعت المتحدثة "وهذا هو الاتجاه الذي ظل لعدة أشهر، على الرغم من أنه، كان يتطور أحياناً بشكل منحى جيبي، ولكن مع ذلك، هذا الاتجاه لن يحبط، لكي يكون بإمكان الطرفين المضي قدماً، وكي لا يكون هناك عودة إلى الوراء، مرة أخرى".

هذا وعقدت في 27 أبريل/ نيسان الماضي، قمة تاريخية جمعت زعيمي الكوريتين الشمالية والجنوبية، كيم جونغ أون، و مون جيه إن، في بانمجوم، على الخط الفاصل من المنطقة منزوعة السلاح بين الدولتين، وعد خلالها الرئيس الكوري الجنوبي بزيارة بيونغ يانغ هذا الخريف، ثم اجتمع الرئيسان مرة أخرى في مايو/ أيار.