قبل لقاء ميركل بوتين يحضر عرس ابنة الطيار الخاص لملك الأردن

ستحط طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة النمساوية فيينا السبت المقبل.

وسيصل رئيس روسيا إلى النمسا أثناء رحلته إلى العاصمة الألمانية برلين للقاء المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev الكشف عن الهدف الحقيقي وراء لقاء بوتين وميركل

ويتوجه بوتين إلى العاصمة النمساوية ليحضر حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنيز، تلبية لدعوة وجهتها كارين كنيز عندما زار بوتين فيينا في بداية شهر يونيو/حزيران الماضي.

وتتزوج كارين كنيز (53 عاما) رجل الأعمال فولفغانغ مايلينغر (54 عاما). ولن يكون مايلينغر زوجها الأول.

جدير بالذكر أن كارين كنيز ابنة الطيار الخاص لملك الأردن حسين بن طلال. وقضت كارين كنيز سنوات طفولتها في الأردن وفق إفادة صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.

وانتسبت كارين كنيز إلى وزارة الخارجية النمساوية في عام 1990.