بيسكوف: العمل يجري على إمكانية لقاء ثلاثي لرؤساء روسيا وإيران وتركيا

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن العمل جار على إمكانية لقاء ثلاثي لرؤساء إيران وتركيا وروسيا مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل .

© Sputnik . Alexey Druzhinin مستشار خامنئي: لقاء بوتين وأردوغان وروحاني حول سوريا سيعقد في طهران قريبا

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول وجود نية للرئيس الروسي لزيارة تركيا : "يجري حاليا العمل على احتمال عقد اجتماع ثلاثي في بداية شهر سبتمبر، في العقد الأول منه، وهناك ملاحظات بهذا الشأن. وبعد الانتهاء من التوافق على الجدول الزمني للرؤساء الثلاثة عبر القنوات الدبلوماسية، سنبلغكم بذلك".

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول احتمال عقد مثل هذا الاجتماع: "لا، لا يوجد مثل هذا الاجتماع على جدول الأعمال".

هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، أن قمة قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا ستعقد في 7 أيلول/ سبتمبر، في إسطنبول وستبحث الملف السوري إضافة إلى قضايا إقليمية.

وكان المشاركون في محادثات "أستانا 10"، في مدينة سوتشي الروسية، نهاية تموز/ يوليو الماضي قالوا في مسودة البيان الختامي حول الأزمة السورية، أن "المشاركين في الاجتماع يؤكدون على حث كل الجهود لمساعدة السوريين في استعادة حياتهم الطبيعية وبدء المحادثات لعودة النازحين واللاجئين".

وأكدت المسودة أيضا اتفاق الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا، تركيا، إيران) على استكمال جهود بناء الثقة بين أطراف النزاع السوري بما فيها قضية المعتقلين، كما أكدوا وقوفهم "ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا والدول المجاورة"، بحسب نص المسودة.