مقاتلات "ميغ-35" تصل إلى مستخدميها في وقت مبكر

وأعلن رئيس شركة "أو أ كا" التي تدير صناعة الطائرات في روسيا أن القوات الجوية الروسية ستبدأ تتسلم مقاتلات "ميغ-35" في أسرع وقت.

© Sputnik . Ramil Sitdikov مقاتلة "ميغ-35" تصلح للاستخدام في سوريا

وأشار يوري سلوسار، رئيس الشركة المديرة لصناعة الطائرات الروسية، في معرض حديثه لصحيفة "فيدوموستي" إلى أن الشركة ستبدأ تسلم القوات الجوية الروسية مقاتلات "ميغ-35" في وقت مبكر قبل موعد مقرر الأمر الذي يتيح تقليل كلفة إنتاج الطائرات.

يذكر أن كلفة إنتاج مقاتلة "ميغ-35" أقل كثيرا من كلفة الطائرة الأمريكية "إف-35" التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات.

وتنتمي طائرة "ميغ-35" إلى الجيل الرابع ++ من المقاتلات.

ويفترض أن تضم أولى دفعات طائرات من طراز "ميغ-35" ست طائرات.

وكان رئيس الشركة المديرة لصناعة الطائرات الروسية قد صرح في وقت سابق من عام 2018 بأن "مهمتنا أن نبدأ نسلم طائرات "ميغ-35" إلى القوات خلال العام المقبل".