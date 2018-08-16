فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" تطلق صاروخ "كاليبر" في مياه البحر الأسود

© Sputnik . Vasily Batanov فرقاطة روسية تتعقب غواصة أمريكية في البحر المتوسط

موسكو- سبوتنيك . وقال روليوف للصحفيين: "وفقا لخطة التدريب القتالي قامت الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" التابعة أسطول البحر الأسود بإطلاق صاروخ "كاليبر" على هدف ى سطح مياه البحر الأسود في ميدان التدريب القتالي التابع لأسطول البحر الأسود. وهذه هي المرة الأولي التي تم فيها إطلاق صاروخ "كاليبر" عالي الدقة من متن السفينة في مياه البحر الأسود ووفقا لخطة التدريب القتالي."

وأوضح ممثل قيادة أسطول البحر الأسود أن طاقم الفرقاطة قام خلال تنفيذ المهمة التدريبية المخصصة له بإطلاق الصاروخ "كاليبر" على هدف بحري يحاكي سفينة معادية تقع علي مسافة 80 كم تقريبا.

ولضمان سلامة الملاحة، تقرر فرض حظر على دخول السفن والمراكب في مياه ميدان التدريب حيث قامت 11 سفينة قتالية ومركب بالإضافة إلى عدد من الطائرات سلاح الجو التابع لأسطول البحر الأسود بتنفيذ مهمة التأمين.