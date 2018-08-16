بالفيديو...عرض موسيقي عسكري في وكالة "روسيا سيفودنيا"

تستعد موسكو لإطلاق مهرجان "سباسكايا باشنيا" الدولي للموسيقى العسكرية بمشاركة موسعة من فرق عسكرية وفولكلورية من روسيا وأوكرانيا وألمانيا والنمسا وفنلندا وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأستراليا والعديد من البلدان الأخرى.

وتنطلق فعاليات المهرجان 24 من شهر أغسطس/ آب الجاري، وتستمر حتى 2 سبتمبر/ أيلول.

واستضافت وكالة "روسيا سيفودنيا"، اليوم الخميس، عرضا لواحدة من أشهر الفرق الموسيقية في العالم وهي فرقة الأوركسترا العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وعزفوا عددا من المقطوعات الموسيقية، والتي ستؤدى لاحقا في مهرجان "سباسكايا باشنيا".

ويعتبر مهرجان "برج سباسكايا" من أهم الفعاليات الثقافية في حياة العاصمة الروسية، والذي يتضمن مسير فرق عسكرية من مختلف بلدان العالم، والتي تتوجه في موكب احتفالي من مختلف بلدان العالم نحو الساحة الحمراء، مصاحبة بألحان فرق الوركسترا، بالاضافة الى عروض الرقص والفرق الموسيقية الشعبية.

يذكر أن وكالة وكالة الانباء الروسية "روسيا سيفودنيا" الراعي الرسمي للمهرجان.