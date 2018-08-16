النيابة الروسية: مقاضاة 4 آلاف شخص بتهم الفساد في 2018

أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الخميس، أن جرائم الفساد أدت إلى تحويل 3.8 ألف شخص إلى المساءلة الإدارية في النصف الأول من عام 2018.

موسكو — سبوتنيك. وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم: "في النصف الأول من عام 2018 وبناء على أوامر المدعين العامين قدم 3.8 ألف شخص للمساءلة الإدارية بسبب جرائم الفساد (في النصف الأول من عام 2017 — 3.9 ألف شخص) وقد تم تغريمهم بما قدره 743 مليون روبل (ما يعادل تقريبا 11 مليون و70 ألف دولار). وهذا ما يزيد عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 25%".

يذكر أن غالبية انتهاكات القانون بالعمالة غير المشروعة للمسؤولين السابقين في المؤسسات التجارية وغيرها من المؤسسات بعد استقالتهم من لخدمة الحكومية. لهذا في النصف الأول من عام 2018 تم تقديم ما يقرب من 2.5 ألف شخص إلى العدالة، وهو ما يزيد على 200 شخص قبل عام.