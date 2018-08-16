هبوط طائرات حربية على طريق سيارات سريع في روسيا (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تنفيذ مقاتلة حربية روسية وقاذفة هبوط على طريق سريع في مقاطعة "خبارفسك".

والتقط مقاطع الفيديو للهبوط السائقين الذين تم قطع الطريق أمامهم من أجل تنفيد العملية.

تأتي هذه العمليات ضمن التدريبات التي تقوم بها القوات الجوية الروسية وشاركت فيها طائرات أخرى ومروحيات.