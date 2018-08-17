روسيا ترصد 25 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 25 خرقا، ورصد الجانب التركي 3 خروقات".

وأضافت الوزارة في نشرتها، أن "الوضع العملياتي في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 25 خرقا في محافظات اللاذقية (12) وحلب (11) وحماه (2)، في حين رصد الجانب التركي 3 خروقات في محافظتي إدلب (2) و حماه (1).

© Sputnik . Dmitry Vinogradov روسيا ترصد خروقات عدة لنظام وقف العمليات في سوريا

وأشارت النشرة إلى قيام مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عمليتين إنسانيتين تم من خلالهما إيصال 650 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن إلى كل من قرية حطلة بريف دير الزور ومدينة جاسم بريف درعا.

وبشكل عام تم تنفيذ 1898 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 2914.26 طن.

وخلال 24 ساعة الماضية قدم أطباء عسكريون روس خدمات طبية إلى 14شخصا.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على الإسعافات والخدمات الطبية 88166 شخصا.

وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.