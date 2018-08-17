قمر صناعي يساعد على اعتقال قاتل فتاة

وأعلنت شرطة كازاخستان أنها تمكنت من اعتقال رجلين بتهمة قتل فتاة، مستعينة بصور التقطها قمر صناعي روسي.

© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev مصر تحمي حدودها بأقوى قمر صناعي روسي

وعُثر على جثة "داريا ماخارتوفا" (18 عاما) قرب مدينة كوستاناي في نهاية يوليو/تموز الماضي.

وقامت الشرطة بالتفتيش على منطقة تبلغ مساحتها 12 ألف متر مربع حول طريق " كوستاناي — زاتوبولسك" بحثا عن مرتكبي جريمة القتل.

وأظهر التحقيق أن 3745 سيارة سارت على هذا الطريق في يوم ارتكاب الجريمة.

وفي إطار التعاون الأمني زودت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) شرطة كازاخستان بالصور التي التقطها أحد الأقمار الصناعية الروسية في مقاطعة كوستاناي.

وقد اعترف الرجلان اللذان تم اعتقالهما بصفتهما متهمين بأنهما ارتكبا جريمة القتل.