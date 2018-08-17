ظهور مقاتلة الجيل الخامس من نوع "ميغ" قريبا

أكد ذلك إيليا تاراسينكو، المدير العام لشركة "ميغ".

© Sputnik . Skryinikov "ميغ-41" أسرع مقاتلة في العالم

وستنتمي الطائرة الجديدة التي اصطلح على تسميتها بـ"ميغ-41" إلى الجيل الخامس الأحدث من المقاتلات.

وذكر المدير العام لشركة بناء طائرات "ميغ" في معرض حديثه للصحفيين أن العمل في مشروع "ميغ-41" بدأ منذ وقت طويل، مشيرا إلى أن صناع الطائرة الجديدة سيعلنون نتائج عملهم في وقت قريب.

وعن تفاصيل الطائرة الجديدة الجاري العمل في إنشائها قال مدير عام شركة "ميغ" في وقت سابق لمحطة "زفيزدا" التلفزيونية إنها ستكون ذات محركين.

وكان قائد سابق للقوات الجوية الروسية كشف للصحفيين في نهاية عام 2017 أن المقاتلة الجديدة التي ستحمل اسم "ميغ-41" ستكون أسرع مقاتلة في العالم.

وبحسب فيكتور بونداريف، قائد سابق للقوات الجوية الروسية، فإن طائرة "ميغ-41" وهي مقاتلة اعتراضية، ستقدر على اعتراض "أهداف فرط صوتية".

وستكون مقاتلة "ميغ-41" طائرة شبحية (خفية)، وسيتراوح مداها بين 600 و1500 كيلومتر، وستتسلح بصواريخ "إر-37" من فئة صواريخ جو/جو بعيدة المدى.