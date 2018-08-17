البطالة في روسيا تثبت عند 4.7% للشهر الثالث على التوالي

موسكو — سبوتنيك. وجاء في تقرير الهيئة الروسية: "في تموز/ يوليو 2018، وفقا للنتائج الأولية بعد مسح عينة من القوى العاملة، تم تصنيف 3.6 مليون شخص من سن 15 وما فوق، أو 4.7 في المئة من القوى العاملة كعاطلين عن العمل وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية".
يذكر أنه خلال الأسبوع ذاته سجل انخفاضا في معدل البطالة في 72 كيانا فدراليا، حيث سجلت أكبر نسب الانخفاض في مقاطعات فولغوغراد، أومسك، تيومين، فورونيج وسخالين، وجمهوريات ساخا (ياقوتيا)، القرم، باشكورتوستان، و في دائرة يامالو نينيتس ذاتية الحكم، وفي إقليم ألتاي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)