البطالة في روسيا تثبت عند 4.7% للشهر الثالث على التوالي

أعلنت هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في روسيا في تموز/ يوليو، بقي عند مستوى الشهرين الماضيين، 4.7 في المئة، وفقا للبيانات الأولية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في تقرير الهيئة الروسية: "في تموز/ يوليو 2018، وفقا للنتائج الأولية بعد مسح عينة من القوى العاملة، تم تصنيف 3.6 مليون شخص من سن 15 وما فوق، أو 4.7 في المئة من القوى العاملة كعاطلين عن العمل وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية".

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وكانت وزارة العمل الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد المواطنين العاطلين عن العمل المسجلين رسميا، انخفض بحلول 4 تموز/يوليو بنسبة 1.3 في المئة وبلغ قرابة 701 ألف شخص.

يذكر أنه خلال الأسبوع ذاته سجل انخفاضا في معدل البطالة في 72 كيانا فدراليا، حيث سجلت أكبر نسب الانخفاض في مقاطعات فولغوغراد، أومسك، تيومين، فورونيج وسخالين، وجمهوريات ساخا (ياقوتيا)، القرم، باشكورتوستان، و في دائرة يامالو نينيتس ذاتية الحكم، وفي إقليم ألتاي.